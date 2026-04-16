Zucchetti Centro Sistemi e Afea insieme a Exposanità 2026

Zucchetti Centro Sistemi – ZCS Healthcare e Afea parteciperanno alla fiera Exposanità 2026, che si terrà a Bologna dal 22 al 24 aprile. La manifestazione si svolge in questa città italiana e durerà tre giorni. Entrambe le aziende saranno presenti all’evento per presentare le proprie soluzioni nel settore sanitario. La partecipazione è confermata e non sono stati annunciati altri dettagli riguardo alle attività previste durante la fiera.

Zucchetti Centro Sistemi – ZCS Healthcare e Afea parteciperanno insieme a Exposanità 2026, in programma a Bologna dal 22 al 24 aprile. La presenza congiunta rappresenta un passaggio significativo nel percorso di integrazione tra le due realtà, avviato nel corso dell’ultimo anno con l’ingresso del.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Zucchetti Centro Sistemi punta sulla robotica professionale per la manutenzione del verdePresentata la nuova strategia Ambrogio Professional: innovazione, AI e formazione per rivoluzionare la cura delle grandi aree verdi Zucchetti Centro... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Zucchetti Centro Sistemi e Afea insieme a Exposanità 2026; ZCS Azzurro Power Mini: la nuova soluzione BESS scalabile per il mercato C&I. Zucchetti Centro Sistemi. Focus con gli specialisti dell’innovazioneIl 29 e 30 settembre scorsi, in un resort sulla costa toscana, hanno preso parte ad un evento speciale dedicato all’innovazione organizzato da Zcs People, centro di competenza Zucchetti Hr Leader in ... lanazione.it Zucchetti. Centro Sistemi, la sostenibilità è in prima lineaESSERE SOSTENIBILI significa non solo adottare politiche ambientali responsabili, ma anche promuovere un approccio etico a livello sociale, economico e finanziario. E Zucchetti Centro Sistemi (ZCS), ... quotidiano.net