Yokohama Ice Guard IG65 | Guida sicura su ghiaccio e neve

Un nuovo modello di pneumatici sta entrando nel mercato, progettato specificamente per offrire sicurezza su strade ghiacciate e innevate. Questi pneumatici sono stati testati per garantire una migliore aderenza e stabilità in condizioni di freddo estremo. L'azienda produttrice ha annunciato che il prodotto è disponibile per diversi modelli di veicoli, con indicazioni chiare sulle prestazioni in ambienti con neve e ghiaccio.

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