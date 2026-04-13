A noi non succede | a Lecce il progetto su guida sicura e divertimento responsabile

A Lecce si è svolto lo spettacolo “A noi non succede”, parte del progetto “Movidamente” dedicato alla guida sicura e al divertimento responsabile. L’evento ha coinvolto studenti di tredici scuole locali, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui rischi legati all’uso di sostanze e alla guida. La rappresentazione ha visto la partecipazione di ragazzi e insegnanti, promuovendo un messaggio di attenzione e responsabilità tra i giovani.

LECCE – Si è tenuto a Lecce lo spettacolo “A noi non succede” integrato nel progetto su guida sicura e divertimento responsabile “Movidamente”, con il coinvolgimento dei ragazzi di tredici scuole del territorio.“Questo progetto e questi argomenti ricadono purtroppo nella crudezza della.🔗 Leggi su Lecceprima.it Guida responsabile, si conclude il progetto Road4LifeLUCCA – Il progetto Road4Life sulla sicurezza stradale arriva alla sua fase conclusiva con un appuntamento pubblico dedicato alla prevenzione e alla... Poste Italiane, il progetto "Guida sicura" fa tappa ad AvellinoFra le varie forme di collaborazione formativa tra Poste Italiane e Polizia di Stato rientra anche l’incontro di domani, mercoledì 25 febbraio, dalle...