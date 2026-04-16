WTA Rouen 2026 Elisabetta Cocciaretto cede alla qualificata ucraina Veronika Podrez

Nel torneo WTA 250 di Rouen, Elisabetta Cocciaretto è stata eliminata agli ottavi di finale dalla qualificata ucraina Veronika Podrez. La partita si è conclusa con la vittoria della qualificata, segnando la fine del percorso della tennista italiana nel torneo. Cocciaretto aveva superato le qualificazioni prima di affrontare la giocatrice ucraina nella fase successiva.

Si ferma negli ottavi di finale la corsa di Elisabetta Cocciaretto nel torneo WTA 250 di Rouen: sulla terra battuta francese l’azzurra, accreditata della settima testa di serie, cede alla qualificata ucraina Veronika Podrez, che si impone per 7-6 (5) 4-6 6-4 dopo 2 ore e 41 minuti di gioco, e domani affronterà nei quarti la britannica Katie Boulter. Nel primo set Cocciaretto finisce subito ad inseguire, andando sotto 0-2 in avvio. L’azzurra trova il controbreak nel quarto game e firma il 2-2, ma poi cede ancora il servizio. Altro controbreak, poi finalmente l’italiana passa a condurre sul 4-3. Cocciaretto sciupa diverse occasioni, mancando un set point in risposta nel decimo game ed altri due consecutivi nel dodicesimo gioco.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Rouen 2026, Elisabetta Cocciaretto cede alla qualificata ucraina Veronika Podrez Notizie correlate LIVE Cocciaretto-Podrez, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: attenzione alla giovane ucrainaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurra Elisabetta... LIVE Cocciaretto-Podrez 0-1, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: subito break per l’ucrainaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Sbaglia di rovescio Cocciaretto dopo uno scambio intensissimo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Rouen su SuperTennis: Cocciaretto parte bene; Wta Rouen 2026: Cocciaretto agli ottavi, Chareva ko in 3 set; WTA Rouen 2026, Cocciaretto doma Charaeva e approda agli ottavi di finale; Buona la prima per Cocciaretto a Rouen, l'azzurra supera Charaeva. WTA Rouen 2026, Elisabetta Cocciaretto cede alla qualificata ucraina Veronika PodrezSi ferma negli ottavi di finale la corsa di Elisabetta Cocciaretto nel torneo WTA 250 di Rouen: sulla terra battuta francese l'azzurra, accreditata della ... oasport.it WTA 250 Rouen 2026, Cocciaretto out contro la numero 209 del rankingElisabetta Cocciaretto perde 7-6 4-6 6-4 una partita complicatissima contro la qualificata ucraina Veronika Podrez al primo ingresso nel tabellone principale di un WTA. Per lei si tratta anche della s ... spaziotennis.com ROUEN: COCCIARETTO ELIMINATA DALLA GIOVANE PODREZ Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Elisabetta Cocciaretto al WTA 250 di Rouen, sconfitta dopo quasi tre ore di pura battaglia dalla diciassettenne ucraina Veronika Podrez. In un m - facebook.com facebook Elisabetta Cocciaretto eliminata al secondo turno a Rouen dalla sorpresa del torneo: Veronika Podrez. 19 anni, ucraina, Podrez arriva dalle qualificazioni e nel primo turno aveva eliminato Sloane Stephens. Cocciaretto non è riuscita a far valere l'esperienza e x.com