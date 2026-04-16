Weekend perfetto? Attenzione | arriva il colpo di scena meteo domenica

Durante il fine settimana, le condizioni meteorologiche sono state caratterizzate da un'ampia presenza di sole e temperature miti, grazie all'azione di un anticiclone. Tuttavia, per domenica sono previste variazioni che potrebbero influire sul tempo, con possibili piogge o cambiamenti nelle condizioni atmosferiche. La situazione ha portato a un clima stabile nei primi giorni e a un possibile peggioramento nel corso della giornata finale.

Roma - Anticiclone protagonista nel fine settimana con clima mite e soleggiato, ma una perturbazione in discesa dal Nord Europa riporterà instabilità su alcune regioni Il fine settimana si apre sotto il segno dell’anticiclone, pronto a garantire condizioni di tempo stabile e temperature miti su gran parte dell’Italia. La struttura di alta pressione, in espansione dall’Europa occidentale verso il Mediterraneo centrale, consoliderà la propria presenza favorendo un contesto tipicamente primaverile, con cieli spesso sereni e valori termici in aumento. Le giornate di sabato si presenteranno infatti in prevalenza soleggiate da Nord a Sud. Sulle regioni settentrionali si segnaleranno solo modesti addensamenti mattutini tra alto Piemonte e Prealpi lombarde, seguiti da innocue formazioni nuvolose pomeridiane lungo l’arco alpino.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Weekend perfetto? Attenzione: arriva il colpo di scena meteo domenica Notizie correlate Anticiclone resiste poi arriva il colpo di scena: cambia tutto nel weekendRoma - Settimana stabile fino a giovedì, poi un rapido fronte freddo porterà vento, piogge sull’Adriatico e un sensibile calo delle temperature in... Leggi anche: Meteo, nel weekend arriva il ciclone di San Valentino Contenuti di approfondimento Weekend perfetto? Attenzione: arriva il colpo di scena meteo domenicaMeteo Roma - 16/04/2026 20:10 - Anticiclone protagonista nel fine settimana con clima mite e soleggiato, ma una perturbazione in discesa dal Nord Europa riporterà instabilità ... abruzzo24ore.tv Meteo Giuliacci, alta pressione e ribaltone: arriva la perturbazione atlanticaIl bel tempo continuerà per alcuni giorni ma attenzione all'arrivo della perturbazione atlantica: il meteo Giuliacci per questo weekend. newsmondo.it