Dopo giorni di tempo stabile e senza particolari variazioni, giovedì si prevede un cambiamento con l’arrivo di un fronte freddo. Nel weekend, si attendono venti intensi e precipitazioni che coinvolgeranno diverse regioni. L’anticiclone che aveva mantenuto condizioni asciutte sembra perdere forza, lasciando spazio a condizioni atmosferiche più instabili. La situazione meteo si modifica rapidamente, con effetti che interesseranno soprattutto le aree più esposte.

Roma - Settimana stabile fino a giovedì, poi un rapido fronte freddo porterà vento, piogge sull’Adriatico e un sensibile calo delle temperature in tutta Italia L’anticiclone continua a dominare lo scenario meteorologico sull’Italia almeno fino a giovedì, garantendo condizioni di stabilità e prevalenza di sole su gran parte del territorio. Tuttavia, secondo le ultime proiezioni, la situazione è destinata a cambiare rapidamente con l’arrivo di un fronte freddo tra venerdì sera e sabato, che riporterà una fase più dinamica. Per la giornata di mercoledì 8 aprile, il tempo si manterrà stabile sia al Nord che al Centro-Sud, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Anticiclone resiste poi arriva il colpo di scena: cambia tutto nel weekend

Che tempo farà nel weekend a Como: resiste l'anticicloneL'anticiclone rimarrà protagonista almeno fino alla fine della settimana sul Centro-Sud Europa e sull'Italia, ma con alcune insidie.

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