Weekend a Viterbo e provincia | gli eventi da non perdere sabato 18 e domenica 19 aprile

Durante il fine settimana del 18 e 19 aprile, la zona di Viterbo si anima con una serie di eventi organizzati nel territorio. La primavera porta con sé numerose iniziative che coinvolgono diverse location della provincia, offrendo momenti di intrattenimento e cultura per residenti e visitatori. La programmazione include concerti, mostre e manifestazioni che si svolgono in vari luoghi della zona, contribuendo a vivacizzare il calendario di questo periodo.

Nel terzo fine settimana di aprile la Tuscia si veste dei colori della primavera per immergersi in un ricco programma di eventi. Continuano infatti le iniziative all'aperto, con laboratori, passeggiate e trekking alla scoperta delle bellezze della provincia. In programma anche mercatini e mostre.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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