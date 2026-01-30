Domenica la Virtus Aversa va a giocare a Ravenna in un match che può pesare molto sulla classifica. Le due squadre sono appaiate in terza posizione con 32 punti e si sfidano in un appuntamento chiave per la corsa ai playoff. La Virtus cerca il colpaccio per avvicinarsi al secondo posto, mentre Ravenna vuole confermarsi tra le prime. Un risultato importante per entrambe in questa fase della stagione.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ uno snodo fondamentale della stagione quello che attende domenica la Virtus Aversa (32) che farà visita alla Consar Ravenna (32), squadra che occupa insieme alla compagine campana il terzo posto, a -2 dal Pineto e -6 dalla capolista Pordenone. I normanni sono reduci dal 3-0 al Fano che ha permesso alla squadra di rialzarsi dopo il ko in Coppa Italia con il Brescia che è volato in semifinale. “È un momento importante della stagione – ha spiegato ai canali social della Virtus coach Graziosi – però visto l’andamento del campionato è abbastanza prematuro parlare di qualcosa di definitivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Volley A2, Virtus Aversa: domenica big match a Ravenna, i normanni strizzano l’occhio al secondo posto

Nel campionato di Volley A2, Virtus Aversa si impone con autorevolezza sul Cantù, chiudendo la partita in meno di un'ora con un risultato di 3-0.

