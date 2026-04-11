Quanto dureranno le scorte di carburante degli aeroporti?

Le scorte di carburante negli aeroporti europei potrebbero esaurirsi in poche settimane se lo stretto di Hormuz rimane chiuso. La principale associazione del settore ha annunciato questa possibilità, sottolineando la dipendenza delle forniture dal passaggio marittimo strategico. Attualmente, le scorte sono ai livelli minimi, e la riapertura dello stretto è considerata essenziale per garantire il rifornimento. La situazione rimane molto monitorata dalle autorità aeroportuali e dai fornitori di carburante.

«Se il passaggio attraverso lo stretto di Hormuz non riprenderà in modo significativo e stabile entro le prossime tre settimane, una carenza sistemica di carburante per aerei è destinata a diventare realtà per l’Unione Europea», ha scritto Olivier Jankovec, il direttore generale dell’associazione. Senza carburante gli aerei non volano, dunque il rischio è che il traffico aereo si fermi. È la prima comunicazione ufficiale dopo settimane di grande incertezza e apprensione sulla situazione delle scorte europee di carburante per aerei, anche detto jet fuel, che in tempi normali arriva in grandi quantità dai paesi del Golfo: ora non spediscono più niente, mentre di solito contribuiscono a fornire circa la metà del fabbisogno europeo del carburante per aerei.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Quanto dureranno le scorte di carburante degli aeroporti? Carburante a rischio negli aeroporti Ue: allarme scorte entro tre settimaneRoma - La crisi nello Stretto di Hormuz mette sotto pressione le forniture di jet fuel: Bruxelles chiamata a intervenire mentre cresce il timore di... Prime limitazioni di carburante in 4 aeroporti italiani, nessun problema a Orio. Ryanair: “Scorte fino a maggio”Al momento è solo un primo campanello d’allarme, ma sufficiente a far accendere la spia in tutto il settore aeronautico: Air Bp Italia, uno dei...