Milan ci siamo per Maignan | ecco quando la firma in sede Contatti tra Tare e l’agente di Vlahovic

Il Milan si avvicina alle ufficializzazioni: Maignan sta per firmare il rinnovo in sede, mentre ci sono nuovi contatti tra Tare e l’agente di Vlahovic per il suo possibile trasferimento. In questo video trovate le ultime novità sulle trattative di mercato del club rossonero.

Fino a questo momento il mercato di gennaio ha lasciato poche emozioni ai tifosi del Milan. Infatti, dopo l'arrivo di Niclas Fullkrug con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, ci sono stati pochi spunti da parte della dirigenza rossonera. Possibile che si stia aspettando la giusta occasione per il difensore? Lo vedremo nelle prossime settimane. Intanto però i tifosi del Diavolo possono essere contenti perché il rinnovo di Mike Maignan è ormai cosa fatta. Ne ha parlato il nostro inviato Stefano Bressi fuori Casa Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, il nodo legato alle commissioni sembra ormai essere stato superato e si aspetta la firma entro la fine di gennaio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Calciomercato Milan, giorni di fuoco: Tare punta a Gila. Novità su Maignan, mentre Vlahovic…Le principali novità del calciomercato del Milan in questa giornata di lunedì 29 dicembre 2025 riguardano l’interesse di Igli Tare per Gila della Lazio, con possibilità di un trasferimento già a gennaio.

