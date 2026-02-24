La roulette dei dazi profonda rabbia di Meloni neonato morto cadendo dalle scale e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Da today.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha deciso di aumentare i dazi, provocando una forte reazione di Meloni, che li definisce una misura ingiusta. La misura nasce dalla volontà di proteggere le industrie nazionali, ma ha già suscitato proteste tra gli imprenditori e i consumatori. Nel frattempo, un neonato è morto cadendo dalle scale in un’abitazione del centro città. Queste notizie segnano l’inizio di una giornata intensa, con molti temi caldi da seguire.

INTERVISTA Jennifer Garner: "L'equilibrio tra maternità e lavoro è difficile. Perdi sempre un po' te stessa" Start, la rassegna stampa di Today.it: edizione di martedì 24 febbraio 2026. Le notizie del giorno Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è martedì 24 febbraio 2026. Da oggi entrano in vigore i nuovi dazi di Donald Trump con tariffe del 15%. Una nuova era commerciale decisa dopo che i giudici della Corte Suprema hanno bocciato una fetta consistente dei “vecchi” dazi. Il tycoon tira dritto e lancia un monito ai partner: "Niente giochetti o alzo le tariffe". 🔗 Leggi su Today.it

Storica decisione dell'Ue su Kiev, doppio successo di Meloni, gioielliere trovato morto in casa e le altre notizie da sapere per iniziare la giornataBenvenuti a Start, il riepilogo mattutino di Today.

Il giallo dei tre uomini uccisi, Trump schiera le navi da guerra, Manuel morto per fare da scudo alla fidanzata e le altre notizie da sapere per iniziare la giornataQuesta mattina si apre con notizie di cronaca e politica.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: La roulette dei dazi, profonda rabbia di Meloni, neonato morto cadendo dalle scale e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata; Dazi collaterali: per uscirne a Trump non rimane che la guerra all’Iran; La Corte Suprema mette in riga Trump; Bitcoin perde il 5% dopo i nuovi dazi globali di Trump: sotto 65.000 $ e ?47% dai massimi 2025.

la roulette dei daziDazi, la nuova geografia delle tariffe dopo lo stop della Corte americanaAttualmente, proseguendo con la rassegna, il Regno Unito ha concordato una tariffa del 10%. Il governo britannico ha anche già spiegato che farà scattare consultazioni con l'amministrazione Trump per ... tg24.sky.it

Perché la bocciatura dei dazi è un colpo verso il voto di novembre. L'Età dell’Oro si infrange contro numeri e giudiciLa bocciatura della Corte Suprema era nell’aria da mesi, ciò non toglie che il danno politico per Trump sia sostanziale. La Casa Bianca ha già annunciato il suo piano B e sostituisce nuovi dazi a ... corriere.it