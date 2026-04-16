Il prossimo 24 aprile alle ore 16, nella Sala d’Ercole del Comune di Viterbo, si terrà una seduta straordinaria del consiglio comunale. L’iniziativa è dedicata a celebrare l’ottantesimo anniversario della prima riunione dell’assemblea cittadina dopo l’istituzione della Repubblica. La seduta rappresenta un momento di ricordo e riflessione sulla storia istituzionale del territorio, con una cerimonia che coinvolgerà i rappresentanti dell’amministrazione locale.

Il 24 aprile prossimo, alle ore 16, la Sala d’Ercole di Viterbo ospiterà una seduta speciale del consiglio comunale per celebrare l’ottantesimo anniversario della prima riunione dell’assemblea cittadina sotto l’egida repubblicana. L’evento, che mira a ricostruire l’evoluzione amministrativa del capoluogo della Tuscia dal 1946 ad oggi, ha ricevuto un importante segnale di vicinanza dal Quirinale, che pur non potendo inviare il Presidente della per impegni di agenda, ha voluto manifestare la propria partecipazione attraverso un contatto telefonico diretto. Memoria istituzionale e radici democratiche della Tuscia. Ripercorrere l’ultimo ottantennio della gestione pubblica viterbese significa analizzare come la democrazia locale si sia evoluta partendo dai momenti cruciali dell’aprile 1946.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viterbo, 80 anni di democrazia: il segnale speciale dal Quirinale

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