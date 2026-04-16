Vini Euganei | eccellenze enologiche in Villa dei Vescovi

Dal 8 al 10 maggio 2026, Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia sarà teatro di “Vini Euganei”, un evento dedicato ai vini prodotti nei Colli Euganei. L’iniziativa, promossa dal FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano, si svolgerà all’interno della storica villa, circondata dal paesaggio tipico della zona. Durante la tre giorni, saranno presenti produttori locali e degustazioni di etichette della regione.

Dall’8 al 10 maggio 2026 Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD), immersa nel paesaggio dei Colli Euganei, ospita “Vini Euganei”, appuntamento dedicato alla scoperta e alla valorizzazione della produzione vitivinicola del territorio, organizzato dal FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: "DiVino": si celebra la donna con cena degustazione all’insegna delle eccellenze enologiche reggine Leggi anche: Pasqua e Pasquetta a Villa dei Vescovi Contenuti e approfondimenti Si parla di: Vini Euganei, 3 giorni tra degustazioni e paesaggio nella magia di Villa dei Vescovi. Vini Euganei: eccellenze enologiche in Villa dei VescoviDall’8 al 10 maggio 2026 Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD), immersa nel paesaggio dei Colli Euganei, ospita Vini Euganei, appuntamento dedicato alla scoperta e alla valorizzazione ... padovaoggi.it Vini Euganei, 3 giorni tra degustazioni e paesaggio nella magia di Villa dei VescoviTORREGLIA – Tre giorni dedicati al vino, alla cultura e al territorio: dall’8 al 10 maggio 2026 torna Vini Euganei nella suggestiva cornice di Villa dei Vescovi, nel cuore dei Colli Euganei. nordest24.it