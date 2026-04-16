viaggiatori della salute italia hub per il mediterraneo la strategia in un libro

Un nuovo libro mette in evidenza come l’Italia si stia posizionando come punto di riferimento nel settore della salute nel Mediterraneo. La pubblicazione descrive una strategia mirata a valorizzare le eccellenze della sanità italiana, puntando su innovazione e qualità dei servizi. Il testo analizza le iniziative adottate e le collaborazioni internazionali, con l’obiettivo di attrarre pazienti e rafforzare il ruolo del Paese come centro di riferimento per il benessere e le cure mediche nella regione.

‘Il Mediterraneo della Salute’, ideato da Cristopher Faroni, e una nuova sfida per il mondo della sanità. Il libro, presentato a Roma, analizza alcune delle eccellenze sanitarie italiane, dalla chirurgia urologica all’ortopedia e traumatologia sportiva, dalla riabilitazione alla geriatria, dalla medicina estetica all’andrologia, fino alla tricologia. Ampio spazio è dedicato all’Intelligenza Artificiale, protagonista di una profonda trasformazione dei modelli organizzativi, diagnostici e terapeutici. “Vorrei che la sfida lanciata in questo libro fosse letta come un’opportunità di crescita e sviluppo, anche per contribuire anche a fermare la fuga dei cervelli all’estero.🔗 Leggi su Lapresse.it

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