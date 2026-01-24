Navi fantasma anche nel Mediterraneo l’esperto | la strategia dual use e il ruolo strategico della Marina

Le navi fantasma nel Mediterraneo rappresentano una crescente preoccupazione strategica. Alcuni esperti analizzano come la tecnologia dual use e le trasformazioni militari stiano modificando il ruolo delle marine. In particolare, si discute delle potenziali conversioni di portacontainer in sistemi d’arma avanzati, evidenziando l’importanza di monitorare le evoluzioni nel contesto geopolitico e militare della regione.

Roma, 24 gennaio 2026 – Navi fantasma. Ultima della serie si candida ad essere la portacontainer cinese trasformata in un arsenale, con radar e lanciarazzi. Ma quanto è diffuso questo fenomeno? Francesco D'Arrigo, ufficiale di Marina e direttore dell'Istituto italiano di studi strategici Niccolò Machiavelli, mette 'sotto i radar' prima di tutto "le navi fantasma russe, flotta immensa che gira per il mondo violando le sanzioni occidentali, trasportando petrolio. A seconda delle rotte che devo no fare e delle rotte che solcano sono dual use, e quindi possono fungere o da nave di trasporto armi, materiale nucleare, droga, quindi traffici illeciti.

