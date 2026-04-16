Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 16 aprile 2026, il servizio di Astral Infomobilità della Regione Lazio ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma. La redazione ha diffuso le ultime notizie riguardanti eventuali disagi o interventi in corso sulle strade della capitale, fornendo informazioni utili per i cittadini. La comunicazione si inserisce nel quadro delle attività di monitoraggio e gestione della mobilità regionale.

Astral infomobilità saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo una chiusura dell' Aurelia a causa di un incidente al km 36 e 500 tra Ladispoli e Marina di San Nicola che possiamo sul raccordo anulare con cosa inizia un altro la Roma Fiumicino e la diramazione Roma sud e terra invece si disegnano auto in coda tra via della Pisana e via Aurelia proseguendo Truck Service Flaminia e infine tra Nomentana e Prenestina il tratto Urbano della A24 di coda tra fiorentini e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare per quadrato sud della capitale cos'è chiusura Cristoforo Colombo tra Vitinia...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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