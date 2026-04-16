Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 16 aprile 2026, il servizio di Astral Infomobilità della regione Lazio ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disagi nella zona, fornendo informazioni utili ai cittadini per pianificare gli spostamenti. La piattaforma si occupa di monitorare e condividere dati sullo stato delle strade, contribuendo a gestire le situazioni di emergenza e a migliorare la circolazione nella capitale.

Astral infomobilità di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo la chiusura dell' Aurelia caso di un incidente al km 36 e 500 tra Ladispoli e Marina di San Nicola ci spostiamo sul raccordo anulare con te ne sei andata la Roma Fiumicino la diramazione Roma Sud in terra invece ci segnalano più in coda tra via della Pisana e via Aurelia e proprio quando tra casa e Villa Flaminia infine tra Nomentana e prende spina il tratto Urbano della A24 oggi in coda tra fiorentini e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare del quadrante sud della Capitale con le anche sulla Cristoforo Colombo tra WC e bidet ciglia in...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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