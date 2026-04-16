Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 16 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Si tratta di un servizio regionale che fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e eventuali disagi nelle strade della capitale e delle aree limitrofe. La comunicazione viene trasmessa dalla redazione di Astral Infomobilità, che si occupa di monitorare e condividere le condizioni delle strade per i cittadini.

Astral infomobilità saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo la chiusura dell' Aurelia a casa incidente al km 36 e 500 tra Ladispoli e Marina di San Nicola ci spostiamo sul Raccordo Anulare cosa in esterna tra la Roma Fiumicino la diramazione Roma Sud interna invece si segnalano auto in coda tra cassa avs Flamini e poi proseguendo tra Nomentana e Prenestina e teatro Urbano della A24 incontro tra Portonaccio a Viale Togliatti indicazioni del raccordo anulare e quadrante sud della capitale code sulla via Pontina in entrata verso Roma nei pressi di Spinaceto da Roma come anche sulla.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 18:40 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla capitale sul tratto... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 10 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità saluto per i trovati dalla redazione di attuali fusibilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare cordino esterna tra la ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com