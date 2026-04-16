Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 18 | 10

Alle ore 18:10 del 16 aprile 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità, che ha comunicato alcune situazioni di traffico. La redazione di Attuali Fusibilità ha ricevuto le informazioni e le ha rese pubbliche, senza fornire dettagli aggiuntivi sui percorsi o le cause dei disagi. La situazione rimane sotto osservazione e soggetta a eventuali aggiornamenti.

Astral infomobilità saluto per i trovati dalla redazione di attuali fusibilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare cordino esterna tra la Roma e Fiumicino la diramazione Roma Sud in italiano invece si segnalano auto in coda tra casse Bissa Flaminia e poi proseguendo tra Nomentana e Prenestina il tratto Urbano della A24 auto in coda tra Portonaccio in Viale Togliatti direzione del raccordo anulare è l'autostrada sulla Roma Tarquinia provincia del tra Santa Severa Civitavecchia sud con la circolazione la tornata regolare chiusa invece per incidente alla via Aurelia in entrambi i sensi di marcia e km 36 e 500 tra Ladispoli e.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 18:10 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la statale Cassia bis per incidente... Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura via dei risolto... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 10 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare cold in esterna tra la Roma ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com