Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 16 | 25

La viabilità a Roma e dintorni è molto congestionata. In varie zone si registrano lunghe code e rallentamenti, soprattutto sul Raccordo Anulare, tra la Reatina e Roma Sud, e tra Nomentana e Prenestina. Anche la Cristoforo Colombo è intasata, con traffico molto intenso da Mezzo Cammino a Pomezia Nord. In provincia, la strada provinciale 137 a Bagnoregio è chiusa per una frana, mentre sulla A1, tra Chiusi e Fabbro, ci sono code a causa di lavori di ripristino. La situazione resta complicata per chi

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Ossa infomobilità un servizio della regione Lazio Roma sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna per traffico code a tratti dalla Reatina alla diramazione Roma Sud in carreggiata interna code anche qui per traffico tra casa e Bise Salaria è più avanti rallentamenti tra Nomentana e Prenestina proseguendo si rallenta anche dalla Portuense all' Aurelia ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 roma-teramo Si procede a stento tra fiorentini e Tor Cervara Verso il raccordo anulare andiamo nel quadrante Sud sulla via Pontina per un incidente a Castel di Decima System coda da Spinaceto verso Latina e più avanti nella stessa direzione per un veicolo in panne code da Trigoria a Pomezia Nord sulla Cristoforo Colombo per traffico intenso si sta in coda da Mezzo Cammino a malafede in ci spostiamo in provincia di Viterbo sulla strada provinciale 137 Valle di Bagnoregio chiusa la circolazione in entrambi i sensi di marcia dal km 7 e 500 a km 7 e 800 nel comune di Bagnoregio a causa di una frana che ha invaso Tutta la carreggiata ed infine per i pendolari diretti a Roma sulla A1 Roma Firenze urgenti lavori di ripristino del manto stradale code a tratti tra chiusi e fabbro la Francesca che vende Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio

