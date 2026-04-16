Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 15 | 25

Alle ore 15:25 del 16 aprile 2026, Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nel tratto del raccordo anulare della regione Lazio. La società preposta alla gestione del traffico ha fornito informazioni riguardanti eventuali interventi o disagi lungo il percorso. Questi dati sono stati condivisi attraverso i canali ufficiali di Astral Infomobilità, che si occupa di monitorare e informare sulla circolazione stradale nella zona.

Astral infomobilità azione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo anulare con linea esterna tra la Roma Fiumicino la diramazione Roma Sud interna invece si segnalano auto in coda ad altezza Casal del Marmo e poi proseguendo tra casa e avviso Flaminia ci spostiamo delle consolari incidente sulla via Salaria que esta casando con entrambe le direzioni tra Settebagni e la colomba risolto invece l'incidente sulla Prenestina nei pressi di via Borghesiana risolto anche il incidente sulla via Pontina tra via Naro e via della maggiore il trasporto ferroviario per consentire i lavori all'infrastruttura sulla linea fl2 Roma...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 15:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo nel comune di Cassino... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 10 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sul Raccordo Anulare a ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini facebook