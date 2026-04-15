Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 16 | 25

Alle 16:25 del 15 aprile 2026, la rete viaria della regione Lazio è stata oggetto di aggiornamenti da parte di Astral Infomobilità. La redazione ha comunicato le ultime notizie relative alle condizioni del traffico e alle eventuali deviazioni in corso sulla rete stradale della capitale e delle zone limitrofe. Queste informazioni sono state diffuse per mantenere gli utenti aggiornati sulla situazione in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo nel comune di Cassino segnalando un incidente sulla strada regionale Ausonia che crea rallentamenti all'altezza di via Cerro antico nei due sensi di marcia ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti qui per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino centrale del latte in interna rallentamenti tra Pisani Aurelia e code a tratti Fracassi a Tuscolana sul tratto Urbano della Roma Teramo Si procede a rilento tra la tangenziale est e il raccordo anulare In quest'ultima direzione mentre nel lato...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 16:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulle consolari in entrata nella capitale con ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com La situazione del traffico e della viabilità sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi (mercoledì 15 aprile) nel collegamento in diretta di Antonietta Di Vizia di Rai Mobilità a Buongiorno Regione - facebook.com facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com