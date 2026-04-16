Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 13 | 25

Alle ore 13:25 del 16 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione ha comunicato le ultime notizie riguardanti le condizioni del traffico e eventuali interventi in corso, offrendo informazioni utili per chi si sposta nel territorio regionale. La comunicazione si inserisce in un servizio di aggiornamento costante sulla mobilità locale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio o partiamo dalla statale Pontina unici da è la causa delle code tra via Naro via della maggiona in direzione Latina ci spostiamo sulla Prenestina altro incidente provocato dei nei pressi di via Borghesiana è in quest'ultima direzione le altre notizie al trasporto pubblico ho capito iniziati lunedì 13 di aprile i lavori di manutenzione alla rete idrica lungo viale Liegi di riqualificazione su Viale Parco del Celio che della nuova tranvia Togliatti lavori che proseguiranno per settimane circa gli interventi comportano modifiche...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 13:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A24 roma-teramo a causa di un... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura del raccordo di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 10 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sul Raccordo Anulare a ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook