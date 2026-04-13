Alle ore 16:25 del 13 aprile 2026, sono stati diffusi nuovi aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio tramite il servizio Astral Infomobilità. La piattaforma fornisce informazioni in tempo reale su eventuali interruzioni, rallentamenti o deviazioni nel traffico, con l’obiettivo di aggiornare gli utenti sulle condizioni delle strade e facilitare gli spostamenti nella zona.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A24 roma-teramo a causa di un incidente Ci sono code tra il nodo per la 1 e Tivoli in direzione Teramo raccomandiamo prudenza un invito All'attenzione Anche perché è uscito sulla Flaminia a causa di un incidente che ha coinvolto più veicoli nei pressi del km 26 al momento è chiuso il tratto tra Riano e Castelnuovo di Porto In entrambe le direzioni ci tocchiamo sulla Pontina dove per la presenza di un veicolo in panne ci sono incolonnamenti tra Spinaceto e il raccordo verso Roma e Vediamo la situazione proprio sul raccordo dove...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 16:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura del raccordo di...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per...