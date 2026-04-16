Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 del 16 aprile 2026, Astral infomobilità ha aggiornato sulla situazione della viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione ha diffuso le ultime notizie riguardanti eventuali criticità o interventi in corso, fornendo informazioni pratiche per chi si sposta in quelle aree. L'aggiornamento si inserisce in un servizio di informazione dedicato alle condizioni del traffico e alle eventuali deviazioni o rallentamenti in tempo reale.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura incidente sull'autostrada Firenze Roma Tre video per la diramazione Roma nord e Ponzano Romano in direzione nord al momento non ci sono ripercussioni di traffico Ci spostiamo sul Raccordo Anulare in esterno in via di risoluzione l'incidente verificatosi in prossimità dell'uscita Casal del Marmo cose a partire dalla Cassia proseguiamo lungo la carreggiata esterna risolto l'incidente dalla Casilina la Tiburtina permangono code ora per traffico per un'auto in panne poi code dalla Salaria alla Flaminia sulla carreggiata.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 10:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la formazione Roma... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 10 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sul Raccordo Anulare a ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com