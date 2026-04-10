Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 16 | 25

Alle ore 16:25 del 10 aprile 2026, la circolazione sulla rete stradale di Roma e della regione Lazio presenta alcune criticità segnalate da Astral Infomobilità. La redazione fornisce aggiornamenti sulle condizioni del traffico e sulle eventuali deviazioni o rallentamenti in corso. Le informazioni sono raccolte in tempo reale e aggiornate per consentire agli utenti di pianificare i propri spostamenti.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la formazione Roma Sud rimosso il veicolo in panne traffico tornato ora regolare tra Tor Vergata e Monte Porzio Catone in direzione Napoli ci spostiamo sul Raccordo Anulare interna per traffico intenso si è ancora tra le uscite Trionfale Salaria e più avanti code a tratti tra la Bufalotta il bivio per la Roma Teramo in esterna sempre code a tratti tra le uscite Roma Fiumicino diramazione Roma sud ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo code a tratti tra Portonaccio e Tor Cervara in direzione del raccordo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 16:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 10:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si è scorrevole... Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura lo sciopero nazionale del ... romadailynews.it Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook