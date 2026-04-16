Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 08 | 40

Alle 8:40 di questa mattina, la piattaforma Astral Infomobilità ha segnalato alcuni aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La redazione ha pubblicato le informazioni relative alle condizioni del traffico e agli eventuali disagi in corso, offrendo un quadro delle situazioni monitorate sulla rete stradale regionale. Queste notizie vengono aggiornate regolarmente per fornire ai cittadini dati tempestivi e utili sulla mobilità locale.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare traffico in aumento per Nasi rallenta tra le uscite famiglia pescazzo poi dalla Roma più vicino alla Laurentina dall'appia alla diramazione Roma sud e si procede a rilento dalla Prenestina la Tiburtina interna file tra diramazione Roma Nord in campana file dalla casi di malattia e traffico rallentato dalla Pontina alla Roma Fiumicino sulla Roma Fiumicino così attratti dal raccordo anulare a via del Cappellaccio verso l'euro ci spostiamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo file da torcere al bivio per la....🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 08:40 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico momento Come di consueto... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 10 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità giovedì 16 di aprile dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla rete viaria ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com