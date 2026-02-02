Due anziani investiti da un' auto | al pronto soccorso in codice giallo

Questa mattina a Baveno, in via Libertà, due anziani sono stati investiti da un’auto mentre la vettura stava facendo retromarcia. I due sono stati portati al pronto soccorso di Verbania in codice giallo. La strada è stata chiusa temporaneamente mentre i soccorritori intervenivano sul posto. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Al Castelli di Verbania in codice giallo. Incidente questa mattina a Baveno in via Libertà. Due anziani sono stati investiti da un'auto che era intenta a compiere azione di retromarcia.Sul posto la polizia locale di Baveno e i soccorsi del 118. Medicati sul posto, i due anziani sono stati poi.

A San Secondo, questa mattina, due bambini del Piedibus sono stati investiti da un'auto mentre si recavano a scuola.

