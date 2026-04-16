Domani si disputerà la partita tra Inter e Cagliari, con alcune incognite sulla formazione dell'Inter. Le ultime indiscrezioni indicano che potrebbero esserci sorprese tra i giocatori disponibili, in particolare per quanto riguarda Diouf e Frattesi. La presenza o meno di questi due elementi potrebbe influenzare le scelte del tecnico in vista del match, che si svolgerà alla fine della giornata.

Tutto pronto per Inter-Cagliari. Eppure, abbiamo imparato a conoscerlo, da quando Cristian Chivu siede sulla panchina della Beneamata, mai dare per scontata la formazione ipotizzata alla vigilia. Aria fresca, ancora oggi ad aprile, dopo quattro anni abituati alla previdibilità dei vari undici – ma anche dei cambi durante i novanta Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Verso Inter-Cagliari: Diouf e Frattesi possibili sorprese

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