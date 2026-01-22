Verso Inter-Pisa le probabili formazioni | Esposito e Lautaro per tentare la fuga Diouf pronto a destra

In vista del match Inter-Pisa, si prospettano le probabili formazioni: Esposito e Lautaro pronti a guidare l’attacco, con Diouf in corsia destra. La sfida assume particolare rilevanza nel contesto di una giornata in cui Milan e Napoli, principali inseguitrici, affrontano trasferte impegnative contro Roma e Juventus. Per l’Inter, è fondamentale ottenere una vittoria per mantenere il passo e consolidare la posizione in classifica.

In un turno di Serie A che vede le due inseguitrici più accreditate per la lotta scudetto (Milan e Napoli) attese da trasferte a dir poco insidiose (rispettivamente andranno in casa della Roma e della Juventus), la Beneamata ha l’obbligo di provare la fuga. Anche solo per un paio di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Verso Inter-Pisa, le probabili formazioni: Esposito e Lautaro per tentare la fuga. Diouf pronto a destra Verso Genoa-Inter, le probabili formazioni: Diouf e Bonny possibili sorpreseLa quindicesima giornata di Serie A si apre con Genoa-Inter, una sfida importante per i nerazzurri. Leggi anche: Pisa Inter probabili formazioni: Thu-La confermata, sorpresa sulla destra Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Verso Inter-Pisa: l'allenamento della squadra; Serie A. La Juve fa la manita alla Cremonese e aggancia Napoli e Roma. Genoa-Cagliari 3-0 - Aggiornamento del 13 Gennaio delle ore 01:40; Pronostici Inter-Pisa: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 23.01.2026 Serie A; Qui Pisa - Verso l'Inter, Gilardino riaccoglie Akinsamiro e Caracciolo e aggiunge un nuovo acquisto. Inter-Pisa Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizieSentimenti contrastanti in casa Inter dopo la terza sconfitta consecutiva subita in Champions League. Un percorso quello continentale fin qui piuttosto deludente per i nerazzurri, ad ... ilmattino.it Pronostico Inter vs Pisa – 23 Gennaio 2026La sfida tra Inter e Pisa, valida per la Serie A, accenderà lo Stadio Giuseppe Meazza il 23 Gennaio 2026 alle 20:45. Un confronto che promette intensità e ... news-sports.it L'Inter verso i playoff, Napoli a rischio eliminazione: ecco gli scenari facebook Strada in salita verso qualificazione diretta e playoff per #Inter e #Napoli dopo la sconfitta dei nerazzurri con l' #Arsenal e il pari di #Copenaghen. Ne parliamo con Ivan Zazzaroni @CorSport e con @MarcoBellinazzo che ci aggiorna sulle novità del caso sbloc x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.