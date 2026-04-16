Valeggio riscopre i Templari | nasce un centro di studi storici

A Valeggio sul Mincio nasce un centro di studi dedicato ai Templari, dopo che il Comune ha stretto un accordo con l’associazione Templari Internazionali Osmtz 1314. L’obiettivo è promuovere l’approfondimento sulla storia e i reperti legati a questa presenza storica nel territorio. La collaborazione prevede attività di ricerca, eventi e iniziative culturali che coinvolgeranno il borgo nel suo complesso.

Il Comune di Valeggio sul Mincio ha formalizzato un legame istituzionale con l’associazione Templari Internazionali Osmtz 1314, dando il via a un percorso di valorizzazione che trasformerà il borgo in un centro di studi storici. L’accordo, definito un trattato di amicizia e fraterna collaborazione, mira a coniugare la tutela del patrimonio locale con nuove strategie di sviluppo turistico-culturale per il territorio veronese. Un appuntamento istituzionale tra storia e diplomazia locale. Le attività previste per il prossimo fine settimana, precisamente il 17 e il 18 aprile, segnano un punto di svolta per la gestione culturale di Borghetto. La programmazione inizia venerdì sera alle ore 20:45 presso Palazzo Guarienti, dove si terrà un incontro pubblico intitolato I Templari a Borghetto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valeggio riscopre i Templari: nasce un centro di studi storici La Storia Completa Dei Cavalieri Templari | Documentario Storico Notizie correlate Forlì rilancia il centro: nasce l’Hub per salvare i negozi storiciIl cuore pulsante di Forlì punta a una trasformazione strutturale per non restare ai margini dell’evoluzione urbana. Dinastie, specializzazioni e grandi cause. Avvocati di Firenze: gli studi storici e prestigiosiLe storiche famiglie forensi cittadine e le evoluzioni più recenti del mestiere, tra grandi casi, vocazione e funzione sociale.