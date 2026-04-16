Uno sbirro in Appennino Chiara Celotto | Amaranta non è facile Bisio? Mi ha fatto sentire alla pari

Da dilei.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiara Celotto interpreta Amaranta Palomba, il nuovo personaggio della fiction italiana

Giovane, determinata, ambiziosa, la nuova poliziotta della tv italiana si chiama Amaranta Palomba ed è magistralmente interpretata da Chiara Celotto nella fiction Uno sbirro in Appennino che va in onda il giovedì in prima serata su Rai 1. Amaranta è una figura chiave nella squadra di Benassi, alias Claudio Bisio. Con il suo coraggio e la sua perspicacia ha conquistato la fiducia del commissario e ha fatto breccia tra i telespettatori. Anche perché Chiara Celotto è riuscita a dar vita a un personaggio unico, fuori dai soliti schemi della donna poliziotto, come lei stessa ci ha raccontato. In Uno sbirro in Appennino interpreti Amaranta, un personaggio molto particolare anche nel nome: come la descriveresti? Amaranta è una donna complessa, stratificata.🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Uno sbirro in Appennino, Chiara Celotto: “Amaranta non è facile. Bisio? Mi ha fatto sentire alla pari”

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