Da giovedì 9 aprile, Raiuno trasmette in prima serata la nuova fiction intitolata “Uno sbirro in Appennino”. La serie combina scene di indagine con momenti più personali dei personaggi, tra cui quello interpretato da Chiara Celotto. In un’intervista esclusiva, l’attrice ha parlato delle difficoltà nel rappresentare Amaranta, un personaggio che porta con sé un dolore profondo, e della sua forte determinazione condivisa con il ruolo.

A partire da giovedì 9 aprile arriva su Raiuno in prima serata una nuova fiction dal titolo “Uno sbirro in Appennino”, che unisce il racconto investigativo a una dimensione più intima e riflessiva. La serie vede come protagonista Claudio Bisio, che interpreta Vasco Benassi, un commissario apprezzato in servizio a Bologna. In seguito a un errore professionale, l’uomo viene improvvisamente assegnato a una piccola località montana dell’Appennino emiliano. Quello che inizialmente appare come un trasferimento punitivo si rivela però un’occasione inattesa per fare i conti con il proprio passato. “Uno sbirro in Appennino”, intervista esclusiva a Chiara Celotto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Uno sbirro in Appennino”, intervista esclusiva a Chiara Celotto: “Amaranta porta dentro di sé un dolore profondo, interpretarla è stato complesso. Condivido con il mio personaggio una forte determinazione”

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Chi è Chiara Celotti, l’attrice con Claudio Bisio in “Uno sbirro in Appennino”«Nel cast si è respirato un ottimo clima: ci si mandava sempre a quel paese con il sorriso…».

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- Uno sbirro in Appennino è la fiction che vede tra i protagonisti Claudio Bisio, Elisa D’Eusanio, Michele Savoia, Ivan Zerbinati, Valentina Lodovini e la nostra Chiara Celotto:) - “Uno sbirro in Appennino” andrà in onda su Rai1 il 9 aprile. - Dal 7 aprile i primi du - facebook.com facebook

#DomenicaIn Claudio Bisio si racconterà e presenterà la nuova fiction #UnoSbirroInAppennino Ospiti anche: Chiara Celotto Massimiliano Gallo Shalana Santana Enzo Avitabile Rosario Miraggio Agostina Belli Franco Nero Pino Strabioli Don Davide Banzat x.com