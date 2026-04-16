Università a Terni | La costruzione del nuovo Dipartimento rappresenta un’opportunità irripetibile

La seconda commissione regionale ha programmato un sopralluogo nella sede di Pentima, previsto per il 27 aprile. L’obiettivo è esaminare le condizioni del sito in relazione alla costruzione del nuovo Dipartimento universitario. La visita segue recenti incontri tra le parti coinvolte nel progetto, che mira allo sviluppo del polo universitario locale. La realizzazione dell’edificio è stata definita come un’opportunità unica per l’ateneo.

Un sopralluogo della seconda commissione regionale è stato calendarizzato per il prossimo 27 aprile. I commissari si recheranno nella location di Pentima, in ottica di sviluppo del polo universitario, anche a seguito delle recenti interlocuzioni tra le varie parti chiamate in causa. A tal.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Università a Terni: il piano per il nuovo Dipartimento a PentimaIl prossimo 27 aprile, i membri della seconda commissione regionale si recheranno presso l’area di Pentima per effettuare un sopralluogo tecnico... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Università a Terni: La costruzione del nuovo Dipartimento rappresenta un’opportunità irripetibile; Rilancio strategico del polo universitario di Terni; Università a Terni: Con il Dipartimento è il momento del salto di qualità. A partire dalla politica; Terni, 20 aprile: Convegno Scuola della Costituzione o Scuola-azienda?. Stefano Bandecchi, da parà della Folgore a sindaco di Terni con la Rolls Royce in università: la storia del Trump di ShangaiBandecchi è livornese del quartiere di Shangai. Quartiere popolare per origini umili ma dignitose: la mamma è casalinga, il padre camionista. Lui fa il pescatore, il manovale, poi arriva la cartolina ... lanazione.it A Terni l'Umbria Hydrogen DaySi è tenuto all'Hotel Valentino di Terni Umbria Hydrogen Day, riunendo istituzioni, imprese, università e centri di ricerca per delineare lo sviluppo della filiera dell'idrogeno nella nostra regione ... ansa.it LECCO - Confindustria Lecco Sondrio incontra il Politecnico: “Università, imprese e territorio insieme per crescere” https://lecconotizie.com/economia/lecco-economia/confindustria-lecco-sondrio-incontra-il-politecnico-universita-imprese-e-territorio-insieme-pe facebook Generazione Z all’università, tra social e polarizzazione Giovani creativi e veloci ma prigionieri di una realtà frammentata: una ricerca presentata in una sede di @santegidionews. Il fenomeno delle “echo-chamber” x.com