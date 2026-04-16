Un weekend di corsa con la Rimini Marathon Poi festa della Segavecchia e il ritorno della DiscoBorgo

Durante il fine settimana si sono svolti vari eventi nella zona, tra cui la corsa della Rimini Marathon, seguita dalla festa della Segavecchia con il tradizionale falò. Inoltre, è tornata la DiscoBorgo, un appuntamento musicale che richiama molti partecipanti. A metà aprile le comunità locali continuano a vivere le tradizioni legate alla stagione, mantenendo vivi riti e celebrazioni che risalgono nel tempo.

A metà aprile, le tradizioni popolari celebrano ancora i riti primaverili legati all'agricoltura, come la Festa della Segavecchia con il suo iconico falò contro l'inverno. In Riviera Romagnola, post-Pasqua, si scalpita per l'estate che si fa sempre più vicina: dalla riapertura del Parco dei.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Weekend di gusto e tradizione tra Street food festival, Segavecchia e Festa di pre-primavera. Poi musical, britpop e mercatiniIl fine settimana nel Forlivese e in tutto il comprensorio si apre a un ricco calendario di appuntamenti dedicati al gusto, al divertimento e alla... La festa dei volontari della Firenze Half Marathon: le foto della serataFirenze, 1 aprile 2026 – Il successo della Half Marathon Firenze passa, prima di tutto, dalle mani e dalla presenza costante dei volontari. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La città si ferma per la maratona, sarà un weekend di grande corsa: attenzione al lungomare blindato; Podismo, in arrivo un weekend di corsa a Rimini con la Maratona 2026; RIMINI: Arriva la Marathon 2026, città 'blindata', ecco come cambia la viabilità; Maratona grandi numeri. Attese 10mila presenze. Rimini Marathon, cambia la viabilità nel weekend: tutte le modifiche al trafficoRimini si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti sportivi più rilevanti della primavera. Nel comunicato si legge che il week-end dal 17 al 19 aprile ... chiamamicitta.it Torna la Rimini Marathon: oltre 10.000 i partecipanti, più di 2.100 alla 42 KmSaranno più di 10.000 i runner provenienti da tutta Italia e anche dall’estero ai nastri di partenza della Rimini Marathon 2026, l’ undicesima edizione della manifestazione che dal 17 al 19 aprile ... newsrimini.it Rimini, da domani al 19 aprile la città diventa capitale della corsa con la Rimini Marathon - facebook.com facebook Il passaggio della Rimini Marathon nel territorio di Riccione: il percorso e le variazioni alla viabilità x.com