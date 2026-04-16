Un venerdì di passione summit del centrodestra verso le elezioni Un civico? Difficile in questo clima

Venerdì 17 aprile, i rappresentanti dei principali partiti del centrodestra a Rimini si sono riuniti per un nuovo incontro, mentre si avvicinano le elezioni. Otto figure di rilievo della coalizione si sono preparate a discutere delle strategie e delle alleanze possibili, in un clima che si preannuncia teso e carico di tensioni. La riunione si svolge in un momento di grande attenzione politica, con il focus sulle future scelte elettorali.

I “big” otto del centrodestra riminese sono pronti per un nuovo summit. E la riunione incombe: dato che l’appuntamento è fissato per la serata di venerdì (17 aprile). Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega torneranno e riunirsi per tirare le fila in vista delle prossime amministrative. La.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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