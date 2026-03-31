Verso le elezioni di Vignola Nasce la lista ’Progetto Civico’ | Sosterremo la Muratori

Una nuova lista civica è stata ufficialmente presentata ieri a Modena, con l’obiettivo di supportare l’attuale sindaca di Vignola nelle prossime elezioni. La formazione si chiama ’Progetto Civico’ e ha annunciato il proprio sostegno alla candidata in carica, senza ancora specificare dettagli sulla composizione o le strategie future. La presentazione si inserisce nel clima preelettorale che si sta sviluppando nella città.

È stata presentata ieri a Modena una lista civica che sosterrà l’attuale sindaca di Vignola, Emilia Muratori, alla prossima competizione elettorale. Si tratta lista ‘ Progetto Civico Vignola ’. "La lista – spiega la nota ufficiale - si inserisce in un contesto civico emiliano-romagnolo in grande fermento. ‘Progetto Civico Vignola’ andrà ad arricchire sia la squadra di ‘ Emilia-Romagna Civica ’, la federazione delle liste civiche regionali fondata da Vincenzo Paldino (capogruppo dei ‘Civici con de Pascale’ in Regione), che il percorso di ‘Progetto Civico Italia’, nuovo soggetto politico a livello nazionale fondato da Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Verso le elezioni di Vignola. Nasce la lista ’Progetto Civico’: "Sosterremo la Muratori" Articoli correlati La lista "Arezzo al centro" verso le elezioni: "Spirito civico autentico e nuove energie"Tra i promotori Laurita, Alterini e Matteucci: "Alla nostra guida Melani Graverini, figura capace di rappresentare serietà, impegno e visione per il... I Civici scendono in campo anche a Vignola, lista a sostegno di MuratoriIl movimento che vede al vertice il consigliere regionale Paldino si candida anche alle amministrative vignolesi, mantenendo l'alleanza con il... Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Verso le elezioni di Vignola. Nasce la lista ’Progetto Civico’: Sosterremo la Muratori; Elezioni comunali a Verghereto, Sensi candidato sindaco con 'Radici in Comune': Un vero progetto civico; Elezioni. Nasce il progetto civico 'Patto per Gioia'; Verso le elezioni, Di Rosa sfida i partiti: Sono il battitore libero, gli altri sono lo stesso sistema. Verso le elezioni di Vignola. Nasce la lista ’Progetto Civico’: Sosterremo la MuratoriEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Elezioni a Vignola: in campo progetto civico Vignola, nel centro-sinistra a sostegno di Emilia Muratori Questa mattina la presentazione ufficiale - facebook.com facebook Se ne parla. Un progetto civico, aperto, che mette Bologna al centro. Non ideologie, ma idee. Non slogan, ma responsabilità. Il confronto è iniziato. #bologna #sindaco #forchielli #cambiamento #novità x.com