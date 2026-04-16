Un salotto napoletano in trasferta Donatella Dentice da vista sul Vesuvio alle Stelle dello stilista esoterico Martino Midali

Una nota figura napoletana, conosciuta per il suo ruolo nel mondo della moda e per le sue molteplici cariche, si è recentemente trasferita in una città diversa, portando con sé l’immagine di un salotto locale. Donatella Dentice, con un curriculum ricco di riconoscimenti e incarichi, è anche membro del consiglio di amministrazione di una delle più importanti istituzioni culturali. La sua presenza ha attirato l’attenzione di più osservatori.