Un salotto napoletano in trasferta Donatella Dentice da vista sul Vesuvio alle Stelle dello stilista esoterico Martino Midali
Una nota figura napoletana, conosciuta per il suo ruolo nel mondo della moda e per le sue molteplici cariche, si è recentemente trasferita in una città diversa, portando con sé l’immagine di un salotto locale. Donatella Dentice, con un curriculum ricco di riconoscimenti e incarichi, è anche membro del consiglio di amministrazione di una delle più importanti istituzioni culturali. La sua presenza ha attirato l’attenzione di più osservatori.
Il curriculum di Donatella e? un’autostrada di titoli, onorificenze e imprese. Siede nel CdA di Palazzo Reale. Consigliera anche del museo Moda Napoli. Parla 7 lingue fra cui l’arabo e il finlandese. A Milano dicono che il Salotto é moribondo. E allora lei si inventa il salotto diffuso. E basta.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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