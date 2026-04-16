Un nuovo pullmino per il baskin di Novara

Una recente donazione ha portato un pullmino attrezzato per il trasporto di persone con disabilità all’associazione Concentrici odv, a Novara. La Fondazione della Banca Popolare di Novara, in collaborazione con la direzione territoriale di Banco Bpm, ha consegnato il mezzo, destinato a facilitare gli spostamenti dei partecipanti alle attività dell’associazione. L’evento si inserisce in un programma di supporto alle iniziative di inclusione sociale nella zona.

La Fondazione della Banca Popolare di Novara, d’intesa con la direzione territoriale di Banco Bpm, ha donato un mezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità all'associazione Concentrici odv. Il veicolo è stato presentato nel cortile di palazzo Bellini e servirà ad accompagnare gli.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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