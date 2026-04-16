Ultimissime Juve LIVE | è morto Manninger il cordoglio del club bianconero Le condizioni di Yildiz

Nelle ultime ore si è appresa la scomparsa di un ex portiere della squadra. La società ha espresso il proprio cordoglio per la perdita. Nel frattempo, sono state aggiornate le condizioni di un altro giocatore coinvolto in recenti eventi. La redazione continua a seguire le notizie in tempo reale dalla casa bianconera, offrendo i dettagli più recenti su quanto accaduto.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 16 aprile 2026. Manninger, il cordoglio della Juve: «Oggi salutiamo non solo un grande portiere, ma un uomo dai valori rari». Ore 15:30 – Manninger, la Juventus attraverso un comunicato ha ricordato l’ex portiere dei bianconeri con delle parole davvero importanti. Le ultime Morto Manninger, l’ex Juve ha perso la vita in un incidente.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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