Udine 18 mesi di carcere per il ladro di bici in casa

Un uomo di 31 anni, proveniente dalla provincia di Treviso, è stato condannato dal Tribunale di Udine a 18 mesi di carcere. La sentenza riguarda il furto di una bicicletta avvenuto all’interno di un’abitazione. La vicenda si è conclusa con la condanna dell’imputato, che ha portato alla decisione di detenzione in carcere. La sentenza è stata emessa nelle ultime settimane.

Un uomo di 31 anni, residente nella provincia di Treviso, è stato condannato dal Tribunale di Udine a 18 mesi di reclusione per aver sottratto una bicicletta all’interno di un’abitazione. Il provvedimento è stato emesso dal giudice Paolo Lauteri a seguito di un procedimento condotto con il rito abbreviato. L’episodio nel quartiere Gervasutta e l’intervento delle forze dell’ordine. I fatti risalgono all’ottobre 2024, quando le autorità locali intercettarono Mohamed El Kassimi mentre si trovava in sella al mezzo rubato. L’uomo era stato individuato dalle pattuglie poco dopo il furto avvenuto in una zona residenziale della città di Udine, precisamente nell’area del Gervasutta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Udine, 18 mesi di carcere per il ladro di bici in casa Notizie correlate Fondi, evade più volte dai domiciliari: ladro di bici elettriche finisce in carcereFondi, 8 aprile 2026 – La Polizia di Stato di Fondi, nella giornata di ieri, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G. L’ex capo ultrà milanista Luca Lucci condannato a 18 anni e 8 mesi di carcereL'ex capo ultrà della curva Sud del Milan è stato condannato oggi per essere stato al vertice di una presunta associazione dedita al traffico... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Venerdì 10 aprile alle 18.00 a Foyer d'Autore si presenta La faglia dentro di Walter Tomada; La rinascita nel derby: dopo cinque mesi i biancorossi tornano a vincere fuori casa; Operai reclusi e una fabbrica fantasma, scovato un maxi traffico illegale di sigarette (VIDEO): smantellato un impero criminale da 89 milioni; Riaperta la terapia intensiva di Udine, si aggrava uomo rientrato dai Balcani. A UDINE LA PRIMA REGOLA È ASPETTARE IL TALENTO L'Udinese in questa stagione ha stupito in tanti. A Le foot toujours la analizziamo con chi, come Gaetano D'Agostino, la conosce molto bene da dentro. x.com Comune Di Udine is in Udine facebook