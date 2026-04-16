Tumori e malattie croniche da Novara la scoperta che può fermare l' atrofia muscolare
Ricercatori dell’Università del Piemonte Orientale hanno individuato una possibile strategia per contrastare l’atrofia muscolare legata alla cachessia, una sindrome metabolica che interessa molti pazienti con tumori o malattie croniche. La scoperta riguarda un meccanismo biologico che potrebbe influenzare lo sviluppo di questa condizione, spesso responsabile di perdita di massa e forza muscolare. Lo studio si concentra su un potenziale intervento terapeutico per fermare o rallentare il processo.
Una scoperta dei ricercatori dell'Università del Piemonte Orientale potrebbe cambiare l'approccio terapeutico alla cachessia, una grave sindrome metabolica che colpisce molti pazienti affetti da tumori o patologie croniche, causando una progressiva e invalidante perdita di massa e forza muscolare.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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