Due ricercatrici di Milano hanno scoperto che una proteina chiamata Bace 2, presente in molti tumori solidi, controlla l’assorbimento di grassi nelle cellule tumorali. La scoperta apre la strada a nuove terapie, puntando a bloccare questa proteina per fermare la crescita dei tumori della pelle, del pancreas e di altri tipi di cancro legati ai lipidi. La ricerca potrebbe cambiare il modo di curare alcune forme di tumore, offrendo speranza a chi lotta contro queste malattie.

Milano, 11 febbraio 2026 – Una proteina espressa in eccesso in diversi tumori solidi (Bace 2), regola l'assorbimento dei grassi nelle cellule tumorali: pertanto, inibire questa proteina potrebbe rappresentare una nuova strategia contro tumori della pelle, del pancreas e di altri tipi di cancro dipendenti dai lipidi. È quanto scoperto da un gruppo di ricercatrici e ricercatori dell'Ifom, l'Istituto di oncologia molecolare della Fondazione Airc di Milano. I risultati dello studio, condotto con un approccio multi-omico e reso possibile grazie al sostegno di Fondazione Airc, sono stati pubblicati sulla testata scientifica 'Journal of Experimental & Clinical Cancer Research'. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il ruolo di proteine e grassi per fermare la proliferazione dei tumori: la scoperta di due ricercatrici milanesi che rivoluzionerà le cure

Una scoperta sorprendente riguarda una sostanza presente nella nostra alimentazione quotidiana, spesso considerata innocua.

