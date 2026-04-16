L’ex presidente ha rivolto nuove critiche a un’ex alleata di lunga data, definendola ingrata e ignorante. Da fonti vicine alla Casa Bianca si apprende che le sue parole sono rivolte a un’ex alleata di ferro, accusata di non aver sostenuto adeguatamente la lotta contro il regime iraniano. Trump ha continuato a criticare gli alleati che, a suo avviso, si sono mostrati inadempienti nella battaglia contro la tirannia iraniana, sottolineando di essere stato l’unico a portare avanti questa causa in passato.

Ci vorrebbe un amico Casa bianca sempre più isolata. Nuovo affondo contro l’Italia Il rischio di recessione mondiale ridotto a una barzelletta Ci vorrebbe un amico Casa bianca sempre più isolata. Nuovo affondo contro l’Italia Il rischio di recessione mondiale ridotto a una barzelletta Festa della Liberazione! Regaliamo tutti insieme 50.000 articoli entro il 25 aprile. E stavolta sei tu a scegliere. Dalla Casa bianca indorata di Trump continuano a trapelare attacchi agli alleati ignavi e ingrati per la guerra di liberazione dalla tirannia iraniana («in 47 anni solo io ho avuto il coraggio.»). Fonte principale, un’intervista con Maria Bartiromo in cui su sollecitazione della giornalista di Fox News c’è anche una nuova citazione speciale per Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Trump attacca ancora, il nemico del momento è l’ex alleata di ferro

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