Mercoledì 15 aprile, nell’auditorium Santa Caterina di Treviso, si sono svolte le premiazioni di un concorso artistico dedicato al Cantico delle Creature, con la partecipazione di circa 200 giovani. L’evento ha dato il via alle celebrazioni per l’ottavo centenario della scomparsa di San Francesco d’Assisi. La manifestazione ha coinvolto studenti e talenti emergenti che hanno presentato le loro opere in occasione della ricorrenza.

L’auditorium Santa Caterina di Treviso ha ospitato mercoledì 15 aprile le premiazioni dei talenti giovanili coinvolti nel concorso artistico dedicato al Cantico delle Creature, segnando l’avvio ufficiale delle celebrazioni per l’ottavo centenario della scomparsa di San Francesco d’Assisi. Circa 200 studenti, appartenenti alle classi terze della scuola secondaria e alle quinte della primaria, sono stati i protagonisti di un percorso che ha unito letteratura, musica e arti visive, trasformando un anniversario storico in un momento di espressione creativa collettiva. Il valore educativo del concorso tra poesia e musica. L’iniziativa, nata dalla...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treviso, 200 giovani accendono la creatività per San Francesco

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