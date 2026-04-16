Turismo in Trentino da record | 2025 miglior anno dell’ultimo decennio

Il settore turistico in Trentino ha registrato un incremento significativo nel 2025, con dati che segnano il miglior risultato degli ultimi dieci anni. Sono aumentati sia gli arrivi che le presenze complessive, mentre la quota di turisti stranieri è cresciuta rispetto agli anni precedenti. L’offerta turistica locale si è consolidata, contribuendo a questo risultato positivo. I dati indicano un trend in crescita per il settore nel corso dell’anno appena concluso.

Il turismo in Trentino corre e mette a segno numeri da primato. Il 2025 si chiude con il miglior risultato degli ultimi dieci anni: aumentano arrivi e presenze, cresce il peso degli stranieri e si consolida l’offerta complessiva. A certificarlo è l’Istituto di statistica della Provincia di Trento.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Marche da record alla Bit di Milano: il 2025 è l’anno d’oro del turismo. Boom di stranieriMILANO – Le Marche non si fermano più e si confermano "regine" del turismo nel Centro Italia. Cambio al vertice del Convention Bureau Napoli: il 2025 miglior anno di sempre per il turismo congressuale in cittàIl 2025 è stato il miglior anno di sempre per il turismo congressuale a Napoli: + 2%di richieste rispetto al 2024, già anno record, e soprattutto +... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Trentino Barbecue, la filiera della qualità sale in quota - Confcommercio; Turismo e autotrasporto, arrivati in Trentino altri lavoratori argentini; Turismo in Trentino, il 2025 annata d’oro: oltre 20 milioni di pernottamenti; In Trentino preferiti gli hotel a quattro stelle: cresce il turismo fuori dagli alberghi tradizionali. Turismo, in Trentino estate 2025 con il 2% in più di presenzeÈ un bilancio positivo quello tracciato oggi nell'ambito del Tavolo azzurro, il momento di confronto tra categorie economiche convocato per la prima volta dall'assessore provinciale al turismo Roberto ... ansa.it Cresce il turismo in Trentino, arrivi a +1,5% nell'estate 2024Il turismo in Trentino nel corso dell'estate 2024 presenta valori in crescita rispetto all'estate precedente, sia per quanto riguarda gli arrivi (+1,5%), sia per le presenze (+1%). A quanto riporta il ... ansa.it La truffa in Trentino: l’80enne convinta da due uomini che considerava amici - facebook.com facebook