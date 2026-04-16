Trasferimento come unica opzione Scioperano i lavoratori di Unipol Rental a Roma

A Roma, i lavoratori di Unipol Rental hanno proclamato uno sciopero dopo aver appreso che il trasferimento rappresenta l’unica soluzione possibile per la loro posizione lavorativa. La decisione segue una fase di agitazione, durante la quale si sono susseguite le proteste contro questa scelta. La mobilitazione coinvolge gli impiegati della sede romana, che contestano le modalità e le conseguenze di questa decisione aziendale.

Il trasferimento come unica opzione possibile. Così dopo lo stato di agitazione è stato proclamato lo sciopero dei lavoratori di Unipol Rental, anche a Roma. Una società del Gruppo Unipol attiva nel settore del noleggio a lungo termine e della mobilità aziendale che appena tre anni fa ha.🔗 Leggi su Romatoday.it

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