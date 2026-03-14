Unipol Rental chiude la sede di Roma 40 lavoratori tra rabbia e incertezza

Unipol Rental ha deciso di chiudere la sede di Roma, lasciando senza lavoro 40 dipendenti. La decisione ha portato all’attivazione dello stato di agitazione e a un pacchetto di 16 ore di sciopero, distribuite tra livello nazionale e territoriale. I lavoratori hanno anche deciso di bloccare gli straordinari e di svolgere assemblee nei luoghi di lavoro per discutere della situazione.

La società che si occupa di noleggio a lungo temine e mobilità aziendale ha proposto ai dipendenti trasferimenti a Bologna, Reggio Emilia e Milano. I sindacati: "Sono licenziamenti mascherati" Attivazione dello stato di agitazione e un pacchetto di 16 ore di sciopero, di cui 8 a livello nazionale e altrettante da organizzare a livello territoriale, con il blocco degli straordinari e lo svolgimento di assemblee nei luoghi di lavoro. È la risposta dei sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs al piano di riorganizzazione presentato da Unipol Rental: società del Gruppo Unipol attiva nel settore del noleggio a lungo termine e della mobilità aziendale che appena tre anni fa ha incorporato Sifà, società italiana flotte aziendali. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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