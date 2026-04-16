Traffico Roma del 16-04-2026 ore 14 | 30

Il traffico a Roma il 16 aprile 2026 alle 14:30 presenta diverse criticità, secondo i dati diffusi dal servizio di infomobilità curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità. La rete stradale mostra code e rallentamenti in alcune zone centrali e periferiche, con alcune arterie principali che registrano congestioni significative. Sono stati segnalati anche alcuni interventi di manutenzione che influenzano la circolazione.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità volume di traffico non ti voglio registrato al momento sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione quindi nessun impedimento sul Raccordo Anulare e consolari nel frattempo Tuttavia la polizia locale Ci segnano un incidente a Monte Mario in via dell'Acquedotto del Peschiera all'altezza di viale dei monfortani inevitabili riflessi per la circolazione restiamo a Monte Mario al via da oggi la chiusura di via Sebastiano Vinci tra Piazza Santa Maria della Pietà via Cesare Castiglioni cambiano oltre la viabilità lungo alcune strade tra via di Torrevecchia il...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-04-2026 ore 14:30 Robot Umanoidi: Ci Sostituiranno Prima del Previsto | RUVIDO 300 Notizie correlate Traffico Roma del 14-04-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sui procede incolonnati sulla carreggiata interna del raccordo... Traffico Roma del 04-04-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in viale dei Colli Portuensi la strada è chiusa all'altezza di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 aprile; Interruzione tra gli svincoli di Vasto Sud e Termoli. | Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta; Frana a Petacciato, chiuso tratto della A14: lunga coda tra Poggio Imperiale e Termoli; Stop ai treni veloci sulla linea Av Roma-Firenze per lavori di attivazione Ertms dall’11 al 13 aprile. Traffico Roma del 16-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma Buongiorno ben trovati resta intenso al traffico sulle principali strade in entrata verso il centro e sull'intero percorso del ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sul Raccordo Anulare a ... romadailynews.it Roma ti chiama, ma senza lo stress del traffico! Prenota almeno 2 notti allo Roma camping in town e la navetta A/R per il centro è inclusa. Sì, inclusa davvero: zero costi extra, zero pensieri! Tu goditi Roma tra monumenti, musei e gelati al volo, poi tor facebook