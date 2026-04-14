Traffico Roma del 14-04-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma, alle ore 16:30 del 14 aprile 2026, presenta alcune criticità segnalate dai servizi di informazione mobilità. Le informazioni sono fornite da luce verde e Roma servizi per la mobilità, che monitorano la situazione su strada e diffondono aggiornamenti in tempo reale. La rete stradale mostra alcune congestioni e rallentamenti, che interessano diverse zone della città.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sui procede incolonnati sulla carreggiata interna del raccordo anulare per incidente e traffico tra l'uscita Trionfale E lo svincolo per La via Salaria altre code al seguire sempre per incidente tra la Bufalotta e la casa rallentamenti con code a tratti poi sulla carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina auto in fila anche sulla tangenziale Tra la Farnesina e la Salaria direzione San Giovanni intanto ai Parioli proseguono i lavori Acea in viale Liegi un intervento che modifica la circolazione sulle strade del quartiere per le prossime 5....🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-04-2026 ore 16:30 Berlin in Ruins: Life After the Fall of Nazi Germany UNCENSORED Traffico Roma del 04-04-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in viale dei Colli Portuensi la strada è chiusa all'altezza di... Traffico Roma del 04-04-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità problemi sulla tangenziale est per un incidente chiusura tra...